Раскрыты секреты богатого урожая инжира в засушливой степи Херсонской области

Климат Херсонской области и возможности орошения позволяют выращивать здесь даже инжир, пишет портал agbz.ru. Но последние годы выдались тяжелыми для аграриев: разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и засуха заставили искать новые пути. Однако в 2026 году фермеры надеются на хороший урожай благодаря осенним дождям.

Один из примеров успешного хозяйства — село Кучерявовладимировка. В 2020 году здесь заложили инжирный сад площадью 3,5 гектара. Саженцы привезли из Армении. Чтобы обеспечить деревья влагой, пробурили артезианскую скважину. Первый урожай собрали в 2025 году — урожайность составила 8 тонн с гектара.

Уход за инжиром требует времени и сил: регулярная обрезка, полив, защита от морозов. Фиговые деревья выдерживают похолодания, но при температуре ниже минус 10 градусов могут пострадать. Сбор урожая начинается в августе. Вся продукция проходит строгий лабораторный контроль перед продажей.

В планах хозяйства «Зоря плюс» — расширять инжирный сад, выращивать рассаду клубники и томатов. Предприятие уже получило семеноводческий статус и намерено производить семена высоких репродукций.

Государство тоже не оставляет аграриев без поддержки. В бюджете Херсонской области на 2025 год заложили 1,3 млрд рублей на развитие растениеводства и животноводства. Часть средств пойдет на компенсацию затрат на мелиорацию и бурение скважин для новых садов.

