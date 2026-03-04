В Приморье уничтожат партию китайских помидоров с вирусом

Специалисты Уссурийской лаборатории АПК НАЦРЫБА обнаружили опасный вирус в партии помидоров, поступившей из Китая, пишет портал UssurMedia.ru. Речь идет о вирусе коричневой морщинистости плодов томата. Вес зараженной партии составил 62 кг.

Зараженные томаты выявили в ходе исследования образцов от общей партии овощей весом 668 кг. Пробы направили на анализ в Приморский филиал лаборатории, где и подтвердили наличие карантинного заболевания. Россельхознадзор запретил ввоз опасной продукции. По выбору собственника, помидоры уничтожат.

Это уже второй случай выявления вируса коричневой морщинистости в китайских овощах с начала 2026 года. В конце января заболевание нашли в импортном перце.

Для человека вирус не представляет никакой угрозы. Однако для растений семейства пасленовых, особенно томатов, он смертельно опасен. В зараженных теплицах болезнь способна уничтожить до 80% урожая. Именно поэтому каждая такая находка — сигнал для аграриев и контролирующих органов.

