Распределительный центр «Магнит» построят на территории Подмосковья

Более шести миллиардов рублей инвестируют в строительство нового распределительного центра крупной мети магазинов на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект площадью порядка восьмидесяти шести тысяч квадратных метров будет реализован на земельном участке площадью более двадцати четырех гектаров. Запустить распределительный центр планируется уже в следующем году. После запуска на территории парка будет создано еще более 1700 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Примечательно, что индустриальный парк «Южный» в городском округе Подольск создан в 2023 году и уже заполнен более чем на 50 процентов. На территории разместились почти тридцать резидентов, часть из которых приступили к стройке.