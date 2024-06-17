Расширение производства электрооборудования и металлоконструкций запланировано в Раменском

Завод «МДМ Технология» расширит производство электрооборудования и металлоконструкций в Раменском городском округе на участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что в планах компании построить на участке цех сборки продукции, механической обработки и сварки, цех опытно-производственных работ и испытаний, а также склад. На производстве планируют выпускать электроустановочные изделия и оборудование, кабельную продукцию, пульты управления, металлоконструкции и корпусные изделия.

Ожидается, что объем инвестиций в проект составит более ста шестидесяти миллионов рублей, его реализация позволит создать на предприятии дополнительно около 30 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2027 год, а выход на полную мощность — на 2028 год. Тогда предприятие сможет выпускать примерно 4,6 тыс. единиц продукции в год.