Растворы для ухода за контактными линзами будут производить в подмосковной Дубне

Компания «Окей Вижен Технологии» построит на территории ОЭЗ «Дубна» собственный лабораторно-производственный комплекс, в котором будут производить растворов для ухода за контактными линзами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отмечается, что в производство будет инвестировано более двухсот миллионов рублей. Площадь объекта составит более двух тысяч квадратных метров. Ожидается, что выпускаемые растворы смогут полностью заменить импортные аналоги. Запустить производство планируется уже в следующем году.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.