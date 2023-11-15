Разбили копилки: жители Москвы и Подмосковья сдали в банки почти 5 млн рублей монетами

Среди москвичей и жителей Подмосковья падает спрос на металлические монеты. Об этом свидетельствуют данные Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, поступившие в распоряжение нашей редакции.

Согласно сообщению, во время всероссийской «Монетной недели» жители Московского региона сдали в банки монет почти на 5 млн рублей.

Главные цифры

По итогам акции москвичи и жители Подмосковья вернули в оборот более 1 млн монет, что суммарно составило более 4,9 млн рублей.

«Вес собранных в регионе монет составил более 4,7 тонн. Банки обменивали монеты на банкноты без комиссии, а скопленные дома металлические деньги можно было зачислить на счет или направить на благотворительность», — уточняется в сообщении регулятора.

Чаще всего жители Москвы и Подмосковья приносили в кассы десятирублевые и рублевые монеты. Реже в оборот возвращались монеты наименьших и ограниченных по выпуску номиналов.

«Москвичи принесли в банки 608 тыс. монет на сумму почти 2,7 млн рублей. Жители Подмосковья — почти 439 тыс. монет на сумму более 2,2 млн рублей. Монет номиналом 10 рублей набралось почти на 373 тыс. штук, а с номиналом в 1 рубль — более 204 тыс. штук», — отмечается в сообщении ГУ.

Также в оборот вернули 18 тыс. пятикопеечных монет и 26 тыс. монет достоинством в 1 копейку. Кроме того, жители региона обменяли на банкноты 446 монет редкого 25-рублевого номинала.

Как обменять

Главном управлении Банка России по ЦФО отметили, что вернуть металлические деньги в оборот можно в любой день. Ждать новой акции необязательно.

Фото: [ freepik.com ]

«Обменять скопившиеся дома монеты на банкноты можно в кассе банка, но за это, скорее всего, возьмут комиссию. Также можно направить собранные и лежащие без дела монеты на счет, оплатить ими товары и услуги или пожертвовать на благотворительность», — напомнили в ГУ.

Регулятор отметил, что за время проведения акции банки в Центральном федеральном округе собрали почти 4,7 млн монет. Их сумма составила около 20 млн рублей, а вес — почти 21 тонну. В некоторых филиалах банков также вручали памятные монеты и банкноты.

Ранее мы писали о том, что в Московском регионе все чаще пользуются пластиковыми картами.