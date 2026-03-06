Разбогатели на металле и рознице: в России резко выросло число долларовых миллиардеров

Число долларовых миллиардеров в России продолжает уверенно расти. Согласно исследованию китайской аналитической группы «Хужунь» (Hurun Research Institute), за последний год список российских толстосумов пополнился сразу 16 новыми персонами. Таким образом, число российских миллиардеров, чье состояние оценивается в миллиард долларов и более, достигло 105 человек.

Данные опубликованы в свежем выпуске глобального рейтинга «Hurun Global Rich List 2026». Исследование показало, что в мире впервые зафиксирован рубеж в 4000 миллиардеров: их совокупное число составило 4020 человек. В этом списке Россия уверенно занимает седьмую строчку. Суммарное богатство 105 российских миллиардеров оценивается в 493 миллиарда долларов.

Аналитики «Хужунь» также составили портрет типичного российского миллиардера. Чаще всего это житель Москвы (в столице проживает 82 из 105 богатейших людей), занятый в металлургии или горнодобывающей отрасли (20 человек). Также в тройку самых «денежных» сфер вошли инвестиции (13 миллиардеров), розничная торговля и энергетика (по 10 представителей). Средний возраст российского участника рейтинга составляет 61 год.

Мировое лидерство по количеству долларовых миллиардеров сохраняет Китай (1110 человек), немного опережая США (1000). Замыкает тройку лидеров Индия с показателем 308 миллиардеров, увеличившая свое представительство на 24 человека. Далее в десятке следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Отчет основан на данных, актуальных на 15 января 2026 года.

