«Разброс цен достаточно высок»: экономист рассказала, насколько подорожал салат оливье в 2023 году

Нарезка тазика салата оливье под «Иронию судьбы» — залог новогоднего настроения. Однако в этом году его может омрачить удорожание ингредиентов для приготовления этого блюда, общая стоимость которого увеличилась как минимум на 51%, если сравнивать с ценами 2022-го.

Чтобы рассчитать стоимость приготовленного домашнего салата оливье по традиционному, классическому рецепту, экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова взяла сравнительно недорогие продукты из крупных сетевых магазинов.

«Ингредиенты для классического салата оливье на четыре порции — это одна банка консервированного зеленого горошка за 100 рублей, пять-шесть яиц за 64 рубля, 400 граммов вареной колбасы. Здесь разброс цен достаточно высок. Для нашего салата в расчет возьмем обычную докторскую колбасу, ценник средний — 270 рублей», — рассказала экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, в перечень входят два-три маринованных огурца за 40 рублей, две средних моркови увеличат бюджет на 10 рублей, две-три картофелины — на 15 рублей, 150 граммов майонеза — на 35 рублей, а репчатый лук — на 5 рублей. Можно взять пучок зеленого лука, но он обойдется уже в 70 рублей.

«Не забываем учесть зелень для украшения: укроп, петрушка, сельдерей, что обойдется в 80 рублей, а также соль и специи по вкусу — это примерно еще один рубль. Итого приготовление салата оливье в домашних условиях обойдется нам в 685 рублей. Еще годом назад средняя стоимость блюда, без которого не обходится ни одно новогоднее застолье россиян, варьировалась в пределах 350-400 рублей», — отметила эксперт.

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