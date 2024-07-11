Разница в стоимости топлива между Крымом и субъектами ЮФО уменьшилась

По словам врио министра топлива и энергетики Республики Крым Владимира Воронкина, разница в стоимости топлива между полуостровом и прочими субъектами Южного Федерального округа снизилась. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что удорожание горючего на данный момент зафиксировано во всех субъектах страны.

По мнению главы крымского ведомства, предприятия и трейдеры учитывают расходную часть по доставке топлива по железной дороге. В 2023 году РЖД был поднят тариф на доставку на 10%, что стало предпосылкой для роста цены. Кроме того, в данную цену входят и расходы на слив топлива, и услуги персонала.

Он отметил, что правительство Крыма принимает все необходимые меры для сдерживания роста стоимости топлива в регионе.