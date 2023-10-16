Разовые платежи Украины за кредиты приблизились к миллиарду долларов

Такой величины выплаты не достигали за последние 8 лет. Об этом свидетельствует Национальный банк Украины. В последний раз такой платеж фонду пришлось делать только в начале 2015 года. После этого все оплаты были заметно меньше. За прошедшие восемь лет украинцы платили в МВФ хоть как-то сопоставимую сумму в марте прошлого года. Тогда им пришлось перечислить данной организации 680 миллионов долларов. Теперь же до конца года Киев должен заплатить Международному валютному фонду 730 миллионов, а на протяжении следующего года – еще 3,2 миллиарда долларов.

Эти данные привели РИА Новости. Они указали, что полная выплаты за все кредиты у Украины была еще больше. В сентябре ей пришлось отдать общую сумму в 958,5 миллиона долларов. Подавляющее большинство денег ушло в МВФ, еще 5% от этой суммы было оплачено во Всемирный банк, и еще 3% - другим кредиторам.