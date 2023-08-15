Развитие особой экономической зоны в Кашире привлечет 26 миллиардов рублей инвестиций

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендир УК «Кашира-Парк» Дмитрий Зубов подписали документ о сотрудничестве для развития особой экономической зоны, которая на данный момент располагает более чем 250 гектарами для размещения резидентов.

Подобное соглашение, по словам Зубова, создаст почву для роста инвестиционной привлекательности и обеспечения граждан новыми рабочими местами. И первые резиденты «Каширы» уже начали строить новые предприятия.

Каширская особая экономическая зона создана еще в 2019 году. Она является выгодной площадкой для воплощения инициатив, связанных со сферой IT, сельским хозяйством или электротехническим производством, поскольку здесь низкий тариф на электроэнергию.

Губернатор региона отметил, что сейчас правительство работает над повышением уровня бизнес-климата в Московской области, чтобы привлекать надежных инвесторов и новые кадры. Так, в каширской особой экономической зоне работу смогут получить полторы тысячи человек, уверил глава Подмосковья.