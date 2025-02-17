РБК раскрыл, куда перешел бывший президент FESCO Исурин

Исурин начал свою карьеру в международной логистике в латвийском представительстве Maersk, где приобрел ценный опыт работы на международных рынках. Позже он продолжал развивать свои навыки в Mediterranean Shipping Company, а затем в компании FESCO.

В 2020 году Исурин был назначен президентом «Трансконтейнера», которая занимала одну из лидирующих позиций в организации контейнерных перевозок в РФ.

«Логопер» является частью группы «Фининвест», возглавляемой Александром Кахидзе. Компания активно занимается контейнерной логистикой и управляет 11 транспортно-логистическими центрами по всей России.

За 2023 год выручка «Логопера» составила 33,8 млрд руб., а чистая прибыль достигла 8,9 млн руб.

В феврале 2023 года Исурин основал компанию Logistics Masters в Дубае. Она специализируется на мультимодальных перевозках и таможенном оформлении грузов. Однако недавно Исурин продал свою долю в Logistics Masters казахстанскому оператора Smartlog, который активно работает на маршрутах между Китаем и Европой, владея контейнерным и платформенным парком.

Ранее РБК сообщил, что Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на низкие цены на маркетплейсах.