Российские магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 6 февраля направила обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на низкие цены на электронику, устанавливаемые маркетплейсами. Это создает трудности для федеральных сетей в конкуренции с ними, сообщил РБК.

РАТЭК просит ФАС оценить законность поведения торговых площадок с точки зрения антимонопольного законодательства. По мнению продавцов, маркетплейсы снижают цены на товары до уровня, который нельзя считать рыночным, включая собственные финансовые потери.

Члены ассоциации утверждают, что такие действия являются незаконным демпингом и вмешательством в политику ценообразования третьих лиц (продавцов товаров), что нарушает права участников торговой сферы.

Такой демпинг стал причиной перехода покупателей на маркетплейсы, в результате чего в 2024 году продажи электроники и бытовой техники в рознице сократились на 16% в натуральном выражении. По итогам первого полугодия прошлого года маркетплейсы заняли 36% рынка смартфонов, что привело к снижению доли федеральных сетей с 40% до 34%.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries подвергнется проверке в связи с жалобами работников на обыски, во время которых требовалось снять одежду до нижнего белья.