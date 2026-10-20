«Стратегически верный шаг»: в 9 классах введут устный экзамен по истории

Устный экзамен по истории для девятиклассников, как предполагается, позволит оценить их способность логично выстраивать ответ, анализировать источники и обосновывать свою точку зрения. Об этом РИА Новости сообщила Светлана Подкорытова, эксперт Минпросвещения России, доцент кафедры истории и права Шадринского государственного педагогического университета.

«Инициатива о введении устного экзамена по истории в качестве допуска к ГИА — это стратегически верный шаг. Умение девятиклассника последовательно излагать материал, работать с источниками и аргументировать свою позицию — это базовые навыки функционально грамотного человека», — сказала Подкорытова.

Она обратила внимание, что выпускники школ, где регулярно проводились исторические дискуссии и коллоквиумы, демонстрируют более высокий уровень мышления. По словам эксперта, у таких учеников уже сформированы навыки коммуникации, критического анализа информации и ориентирования в большом потоке новых данных.

«Экзамен в формате зачета снимает избыточную психологическую нагрузку. Он позволяет сосредоточиться на содержании разговора», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что школы получат новые учебники по истории и обществознанию.