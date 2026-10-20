«Стратегически верный шаг»: в 9 классах введут устный экзамен по истории

Доцент Подкорытова: устный экзамен по истории введут в 9 классах

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Устный экзамен по истории для девятиклассников, как предполагается, позволит оценить их способность логично выстраивать ответ, анализировать источники и обосновывать свою точку зрения. Об этом РИА Новости сообщила Светлана Подкорытова, эксперт Минпросвещения России, доцент кафедры истории и права Шадринского государственного педагогического университета.

«Инициатива о введении устного экзамена по истории в качестве допуска к ГИА — это стратегически верный шаг. Умение девятиклассника последовательно излагать материал, работать с источниками и аргументировать свою позицию — это базовые навыки функционально грамотного человека», — сказала Подкорытова.

Она обратила внимание, что выпускники школ, где регулярно проводились исторические дискуссии и коллоквиумы, демонстрируют более высокий уровень мышления. По словам эксперта, у таких учеников уже сформированы навыки коммуникации, критического анализа информации и ориентирования в большом потоке новых данных.

«Экзамен в формате зачета снимает избыточную психологическую нагрузку. Он позволяет сосредоточиться на содержании разговора», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что школы получат новые учебники по истории и обществознанию.

Читайте также

Более 60 арестов к полудню: как полиция Французской столицы разгоняет митинг школьников

Две девочки выжили при пожаре в Комсомольске: кто сможет принять сестер

Пластиковые окна нельзя мыть спиртом: химик объяснил, чем это грозит

Пластиковые окна нельзя мыть спиртом: химик объяснил, чем это грозит

Шеф-повар назвал блюда, которые помогут согреться в холода

Шеф-повар назвал блюда, которые помогут согреться в холода

«Охота на невидимок». Минцифры планирует блокировать 95% VPN

«Охота на невидимок». Минцифры планирует блокировать 95% VPN

В 12 российских регионов придут сильные дожди

В 12 российских регионов придут сильные дожди

Пермь и Соликамск попали в зону ограничений: введен план «Ковер»

Российские студенты на пределе? Каждый пятый обращается к психологу из-за тревоги

Российские студенты на пределе? Каждый пятый обращается к психологу из-за тревоги

Новая станция на карте Петербурга: где зарезервировали место для «Фарфоровской»

Сортировочные центры остановлены, ПВЗ работают: что происходит с «Яндекс Маркетом»

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого

В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого

Добавьте mosregtoday.ru в избранное