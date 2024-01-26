Реализация залогового имущества в Московской области
ООО «ИТК„МЕГАПОЛИС» (117246, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Черемушки, пр-д Научный, д. 17, оф. 2,231/1А), ИНН 9728074861), ГК № 100095304122100050 от 22.12.2022 сообщает о торгах на сайте https://orion-sale.ru/в сети интернет, прием заявок с 26.01.2024 в 20:00 по 07.01.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение 1 (повторные) торги состоятся 09.02.2024 в 12:00
1.Кв-ра: МО, г. Видное, пр-кт Ленинского комсомола, д. 19 корп. 1 кв. 107, к/н 50:21:0010227:14191, общ. пл. 54,8кв.м. Н/ц 5131450р. Соб.: Казаченко А.Г. П.363-м
2.Кв-ра: МО, г. Раменское, пос. Электроизолятор, д. 18, кв. 35, КН 50:23:0020407:1255, общ. пл. 39,4кв.м. Н/ц 2390200р. Соб.: Ключников В.Ю. П.367-м
3.Кв-ра: МО, Ленинский городской округ, сельское поселение Булатниковское, д. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 4, кв. 95, общ. пл. 36,3 кв.м, КН 50:21:0090212:10708 Н/ц 4080000р. Соб.: Игин В.А. П.383-м
4.Кв-ра пл. 33,3 кв. м., к/н 50:16:0000000:53745, расп. по адресу: МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Пионерская, д. 6 «Б», кв. 14 Н/ц 2606440р. Соб.: Рогачев Т.Р. П.462-м
5.Кв-ра: МО, г. Красногорск, Волоколамское ш., д. 11/1, кв. 22, к/н 50:11:0000000:126285, общ. пл. 50.3кв.м Н/ц 5142982,12р. Соб.: Кошелева А.И. П.471-м
6.Кв-ра: МО, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Быковское ш, д. 11, кв 5, КН 50:22:0030606:2264, общ. пл. 32,4кв.м. Н/ц 3060000р. Соб.: Дмитриева М.В. П.474-м
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от Н/ц. Победителем признается участник,
предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: torgi.gov.ru,
https://orion-sale.ru/, http://itcmegapolis.ru/
Извещение 2 (повторные) торги состоятся 09.02.2024 в 12:30
1.Кв-ра к/н 50:19:0010201:2998 расп. по адресу: МО, г. Руза, ул. Микрорн. д. 7 кв. 25, общ. пл. 42,5кв.м. Н/ц 2228445р. Соб.: Тихонова М.А. П.441-м
2.Кв-ра общ. пл. 61,6 кв. м. КН 50:13:0020208:1750; находящейся по адресу: МО Пушкинский рн. с. Софрино ул. Заводская д. 14 кв. 38 Н/ц 4818480р. Соб.: Лешина Е.Н. П.450-м
3.Кв-ра, общ. пл. 63 кв. м., расп. по адресу: МО, г. Солнечногорск, ул. Драгуновского, д. 24, кв. 221, КН 50:09:0080101:413 Н/ц 4167720р. Соб.: Качаненко В.В. П.451-м
4.Кв-ра, КН 50:28:0010530:800, расп. по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, Кутузовский проезд, д. 13, кв. 10 Н/ц 4328200р. Соб.: Бабаян А.Г. П.452-м
5.Кв-ра: МО. г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 3, кв 86, КН 50:53:0020104:388, общ. пл. 153,2 кв. м. Н/ц 10432560р. Соб.: Соколова М.Н. П.470-м
6.Кв-ра: МО, Воскресенский рн., пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 2, пом. 72, общ. пл. 49,6 кв. м., КН 50:29:0030104:2724 Н/ц 2866800р. Соб.: Бурлуцкая Т.С. П.482-м
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от Н/ц. Победителем признается участник,
предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: torgi.gov.ru,
https://orion-sale.ru/, http://itcmegapolis.ru/