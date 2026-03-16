Реальная зарплата брянских врачей оказалась на треть ниже общероссийской

Вокруг зарплат брянских врачей разгорелась настоящая статистическая путаница, пишет издание «Брянские новости». Все началось с публикации Росстата, согласно которой средняя зарплата работников здравоохранения в Брянской области превысила 81 тысячу рублей (без учета социальных выплат).

После появления этой информации региональное издание «Брянская губерния» выдало сенсационную цифру – 147 тысяч рублей, сославшись на главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) России Илью Баланина. Однако эта сумма оказалась средней по стране, которую Москва и другие крупные города сильно завышают.

Брянскстат дает более скромные данные: в 2025 году работники здравоохранения и социальных услуг получали в среднем 55 079 рублей. Агрегаторы вакансий и вовсе рисуют иную картину. По данным «ГородРабот.ру», модальная зарплата (наиболее часто встречающаяся) составляет 40 000 рублей. Портал Bdex.ru указывает диапазон от 24 610 до 70 890 рублей.

Если отталкиваться от соотношения общероссийской и брянской средних зарплат (она в регионе примерно на треть ниже), то реальная средняя зарплата брянских врачей может составлять порядка 95-97 тысяч рублей. Однако она сильно зависит от стажа, должности и места работы.

Для сравнения: в 2022 году главные врачи брянских больниц и поликлиник получали около 100 тысяч рублей. Так, главврач областного кожно-венерологического диспансера зарабатывал 135 тысяч, а глава Брянской межрайонной больницы — 143 тысячи рублей. Доходы рядовых врачей, конечно, заметно ниже, особенно у молодых специалистов. Таким образом, единого ответа на вопрос о зарплате брянских медиков нет — все зависит от того, какие цифры брать за основу.

