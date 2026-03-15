Сколько зарабатывают учителя: Росстат назвал реальные цифры

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о доходах работников социальной сферы. Педагоги в среднем получали более 70 тысяч рублей, а сотрудники здравоохранения — свыше 80 тысяч. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Отечественная статистика подвела итоги прошлого года в части доходов граждан, занятых в ключевых социальных сферах. Согласно материалам Росстата, поступившим в распоряжение ТАСС, среднемесячная начисленная заработная плата российских педагогов в 2025 году достигла 71 345 рублей.

Чуть выше оказался уровень оплаты труда у работников системы здравоохранения и социального обслуживания. Их средний заработок по итогам года составил 81 726 рублей в месяц.

Ведомство также зафиксировало положительную динамику относительно предшествующего периода. Доходы в образовательной сфере за год выросли на 13 процентов. В области медицины и социальной защиты темпы роста оказались несколько выше, прибавив 14 процентов к уровню 2024 года.