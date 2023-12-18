«Речь об ограничении серого экспорта»: выяснилось, какую сферу затронет новый пакет санкций ЕС

Уже сегодня будет опубликован и вступит в силу 12-й пакет европейских санкций против России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в Совете Евросоюза.

Один из основных аспектов, который затронут новые ограничения, — это алмазная промышленность, рассказал экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Речь об ограничении серого экспорта алмазов из России. «Конфликтные» алмазы очень влияют на принципы торговли и ценообразования. Чрезмерное обременение алмазного рынка проблемами вынуждает проводить масштабную реформу правил и положений», — отметил Тимофеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, отслеживание алмазов хотят осуществлять с помощью маркирования по QR-коду.

«Но камни внутри имеют разный состав смеси, и нанесение его лазером на кристаллическую решетку алмаза может привести к потере его ценности, хотя и позволит более четко опознать каждый отдельный драгоценный камень и избежать подделок», — пояснил экономист.

Сегодня не существует эффективной системы для отслеживания каждого драгоценного камня в цепочке добычи, огранки и продажи ювелирных изделий, добавил Тимофеев. При регистрации и перепродаже дорогостоящих камней их фотографируют или наносят уникальный код на поясок бриллианта, но это несильно сокращает риск подделки.

«Скорее всего, фотолюминесцентная маркировка или QR-коды будут лучшим решением, так как невооруженным глазом увидеть метку будет невозможно, а значит и удалить тоже. Но пока эти технологии используют только для очень крупных и дорогих камней. Лазерные технологии позволяют расширить возможности и оптимизировать процессы нанесения микрометок. Наверное, поэтому и попали под санкции заводы по огранке оптики, имеющие технологию применения лазера», — предположил собеседник.

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