Региональный агрофорум прошел в Подмосковье

Четвертый региональный агрофорум «Наша земля — Подмосковье» прошел на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках форума на обсуждение вынесли вопросы кадровых потребностей сельхозпредприятий, а также перспективы трудоустройства выпускников профильных учреждений.

На территории была открыта выставка-ярмарка, где была представлена продукция сельхозпроизводителей региона. Также работали спортивно-развлекательные площадки. Все желающие могли покататься на лошадях, поучаствовать в квест-марафонах и посетить шоу тракторов.

Кроме того, на форуме представили проект KolomnaLocalFood. Его цель заключается в развитии устойчивого сотрудничества между фермерами, производителями и рестораторами Коломны.