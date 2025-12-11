Регулятор смягчил хватку: чего ждать от рубля в 2026 году и как это повлияет на жизнь россиян

Юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев прокомментировал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» факторы, влияющие на курс российского рубля в конце 2025 года. Он отметил, что ранее укрепление национальной валюты частично объяснялось ограничениями на вывод иностранной валюты за рубеж.

«Однако в конце 2025 года ситуация заметно сменилась: в мае правительство продлило требования по репатриации и продаже валютной выручки, а постановлением от 14 августа нормативы для крупных экспортеров были снижены до нулевых значений с 22 августа. Кроме того, в декабре Банк России отменил лимиты на безналичные переводы валюты за рубеж для граждан России и резидентов из дружественных стран, что также влияет на общий объем валюты внутри страны. В этом смысле говорить, что рубль „держится“ исключительно из-за замороженной валюты, оснований уже меньше», — отметил Русяев.

Русяев указал, что текущий курс рубля формируется под влиянием нескольких факторов, включая сокращение импорта, особенности логистики, операции государства на рынке и внешнюю конъюнктуру.

Эксперт отметил двойственное влияние крепкого рубля на экономику. С одной стороны, он сдерживает инфляцию, с другой — снижает рублевую выручку экспортеров и бюджетные доходы. Население выигрывает от более умеренных цен на импортные товары.

По оценке Русяева, в 2026 году эффект избыточной валютной ликвидности может ослабнуть, что создаст условия для постепенного снижения курса рубля при сохранении существующих тенденций.

