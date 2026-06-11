«Продолжительная болезнь и тихий уход»: коллега Чурсиной рассказала о последних месяцах жизни актрисы

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни на 85-м году после продолжительной болезни. О последних месяцах легендарной актрисы в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказала ее коллега и подруга, народная артистка РСФСР Алина Покровская.

По ее словам, Чурсина долгое время не могла выходить на сцену из-за проблем со здоровьем. У актрисы болело бедро, она делала уколы и ездила на лечение в Петербург. Покровская отметила, что они с Чурсиной почти ровесницы, и происходящее причиняет ей сильную боль.

«Она 1941 года рождения, я — 1940-го, мы почти ровесницы. Все это очень больно, тем более чувствуешь, что мины ложатся все ближе и ближе. Я скорблю вместе со всеми», — отметила Покровская.

Чурсина была одной из ярчайших звезд советского и российского кино. Ее помнят по фильмам «Гроза», «Журавушка», «Два капитана», «Вишневый сад» и многим другим. Несмотря на возраст, она продолжала работать, пока позволяло здоровье, но болезнь взяла свое.

Накануне стало известно, что прощание с Людмилой Чурсиной состоится 12 июня. Ее похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге.