«Восемь лет брака и трое сыновей»: как Регина Тодоренко и Влад Топалов сохраняют романтику без свободных вечеров?

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов состоят в браке почти восемь лет. За это время у пары родилось трое сыновей. Несмотря на плотный график и заботу о детях, супруги стараются сохранять романтику и регулярно устраивать свидания. Правда, как призналась Регина в интервью ТВ Mail, сейчас им сложнее выбираться вдвоем из-за занятости, но они продолжают придерживаться этой традиции.

По словам Тодоренко, последний раз они ходили в ресторан на Бали. До этого супруги выбрали необычный формат свидания — спортивный зал, где Влад тренировал Регину.

«Еще у нас было достаточно большое свидание во время съемок "Ставки на любовь". Мы были в командировке, и каждый раз, когда мы снимаем, у нас есть возможность побыть просто вдвоем, даже несмотря на то, что мы в кадре и на работе», — отметила телеведущая.

Недавно Тодоренко заявила, что хочет стать матерью в четвертый раз. Телеведущая считает, что дети — это счастье, а любые трудности лишь закаляют. Топалов поддерживает супругу.

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