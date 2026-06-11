Съемочная группа Михаила Галустяна оставила мусор в горах Осетии и нарвалась на штраф

Российскому актеру Михаилу Галустяну и его съемочной группе грозит штраф в 30 тысяч рублей из-за крупногабаритного мусора, оставленного после съемок сериала в горах Северной Осетии, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, местные жители обнаружили брошенный реквизит и организовали добровольную уборку. Мелкие отходы удалось ликвидировать, но вот коробки, пеноблоки и пластиковые предметы остались на месте из-за труднодоступности локации.

Отмечается, что организаторам съемок может быть выписан штраф за нарушение требований в области охраны окружающей среды. Сам Галустян и его команда ситуацию пока не комментируют.

Эта новость прозвучала на фоне других неприятностей. Ранее стало известно, что прибыль кинокомпании Fresh Film, соучредителем которой является Галустян, сократилась почти в два раза. В 2025 году фирма заработала 12 млн рублей — это на 8 млн рублей меньше, чем в 2024-м.