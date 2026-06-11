Ольга Бузова и Григорий Лепс: почему певица не исключает роман с артистом, который собирается взять детей из детдома?

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова задумалась о детях и семье, а в качестве потенциального отца своих будущих детей или хотя бы партнера она рассматривает Григория Лепса, пишет StarHit. Артистка не исключила возможного романа с народным артистом РФ.

Более того, Бузова отметила, что ей очень нравится сочетание их имен, и подчеркнула: Лепс теперь свободен.

«Если что, Григорий, мой номер ты знаешь», — сказала Ольга.

Для самой Бузовой создание семьи и рождение детей всегда были важны. Певица призналась, что готова предоставить справки о состоянии своего здоровья будущему избраннику. Она ждет ответственного подхода от партнера и не скрывает, что хотела бы серьезных отношений.

Тем временем накануне Лепс сделал громкое заявление. Артист признался, что намерен усыновить детей из детского дома. Певец заявил, что планирует взять на воспитание двоих, а если получится — троих.

Усыновление, по словам Лепса, может произойти уже через три-четыре месяца. Он признался, что давно вынашивал эту идею и теперь готов к ее реализации.

Ранее бывшая возлюбленная Григория Лепса рассказала, как познакомилась с нынешним бойфрендом.