Реконструкция технологического комплекса производства лекарственных средств продолжается в Оболенске

Примечательно, что реконструкция предприятия осуществляется в три этапа. В рамках первого этапа завершено строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. А уже вторым и третьим этапами предусмотрено расширение производственных участков. Ожидается, что после всех проведенных работ производство будет автоматизировано на девяносто процентов. А полное завершение реконструкции запланировано на первый квартал следующего года.

Напомним, «ГЕРОФАРМ» — отечественная фармкомпания, специализирующаяся на производстве инсулинов и препаратов для лечения заболеваний в области психоневрологии, офтальмологии, эндокринологии и гинекологии. Производство осуществляется полным циклом: от синтеза субстанции до готовой лекарственной формы.