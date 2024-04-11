Реконструкция Пироговского шоссе завершена более чем на треть

Степень готовности работ по реконструкции Пироговского шоссе составляет 35%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Работы ведутся с октября 2022 года на участке дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка» в Мытищах. Протяженность участка превышает два километра.

Сейчас на участке проводятся работы по переустройству газопровода и инженерных коммуникаций. Также возводится путепровод через железнодорожные пути.

В рамках реконструкции дорогу расширят до четырех полос. Вдоль нее будут обустроены шесть автобусных остановок, установлены шумозащитные экраны. Кроме того, на участке оборудуют освещение.

Завершение реконструкции запланировано на третий квартал следующего года.