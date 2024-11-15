Реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь» началась в Одинцово

В Одинцово начали реконструировать участок трассы М-1 «Беларусь». Об этом рассказал зампред Правительства Марат Хуснуллин. Работы ведутся на участке с шестьдесят шестого по восемьдесят четвертый километр.

На участке создадут дополнительные полосы движения, два моста через Нару и Капанку, четыре путепровода. Также будет установлено специальное оборудование автоматизированной системы управления движением на дорогах, оборудовано освещение, построены площадки для отдыха, установлены шумозащитные экраны.

На дороге уже приступили к земляным работам. Также рабочие укладывают покрытие и обустраивают сваи для мостовых конструкций. Запустить движение по реконструированному участку планируется в конце 2026 года.