Реконструкцию складского корпуса на территории завода «Кнауф» проведут в Красногорске

Производитель стройматериалов «Кнауф» приступил к реконструкции логистическо-складского корпуса на территории действующего завода в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики региона.

Отмечается, что в обновленном корпусе планируется разместить склад комплектующих, сухих цементных строительных смесей и готовых к применению составов. В помещении установят высокостеллажную систему, что позволит увеличить объем хранимой продукции в восемь раз. Также в здании смонтируют современные системы отопления и вентиляции для поддержания заданной температуры и уровня влажности.

При этом реконструкция также позволит создать зону комплектации заказов, что наряду с применением новых технологий складской логистики и оборудования позволит увеличить грузопоток на складе в 13 раз, а также быстрее производить загрузку транспорта и отправку заказов. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что правительство региона делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.