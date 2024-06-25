Реконструкцию завода по выпуску стекловолокна проведут в Подмосковье

Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» приступила к реконструкции завода в Серпухове, который специализируется на выпуске тепло- и звукоизоляции для строительства и реконструкции зданий. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Известно, что работы по модернизации предприятия рассчитаны на 2 года и завершатся во II квартале 2026. Инвестиции в проект оцениваются более чем в четыре миллиарда рублей. Модернизация позволит увеличить производственные мощности.

Особое внимание в проекте реконструкции уделено обращению с водными ресурсами. Так, на предприятии организуют замкнутый цикл водопотребления — технологические воды не будут покидать производство. Это значительно снизит нагрузку на городской водный объект, из которого вода поступает сейчас.

«Модернизация производства позволит нашему предприятию повысить экологическую безопасность. В рамках инвестпроекта мы также заменим ключевое оборудование — стекловаренную печь, а также камеру полимеризации (места, где отвердевает ковер из минеральной ваты), модернизируем участки волокнообразования и установим новый электрофильтр», – отметил директор завода Алексей Артамонов.

Кроме того, завод построит новую ливневую канализацию. Это сократит объем потребления воды, а также обеспечит возврат в технологический цикл не менее 25 тыс. куб. м воды в год. Ливневая канализация будет отводиться в единую точку сброса. Этот процесс станет более управляемым. Проект планируют реализовать в 2025 году.