Рекорд доступности: в России яйца стоят меньше, чем в Европе

Россия вошла в число стран с наиболее доступными ценами на яйца и заняла место в мировой пятерке государств с самой низкой стоимостью этого продукта, пишет РИА Новости.

Так, в августе десяток яиц в российских магазинах в среднем стоил 82,1 руб., что значительно ниже цен в большинстве европейских стран.

Сравнительный анализ показывает, что в Швейцарии аналогичный продукт обходится потребителям в 514 руб., в Исландии — в 455 руб., а в Новой Зеландии — в 427,5 руб.

Более низкие, чем в России, цены фиксируются только в Индии (63,9 руб.), Иране (76,1 руб.), Бангладеш (78,2 руб.) и Пакистане (79,5 руб.).

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию эффектом перепроизводства в птицеводческой отрасли.

В первой половине сентября яйца стали одним из самых дешевеющих продуктов в потребительской корзине: стоимость десятка яиц первой категории снизилась до 53,3 руб. (на 26,5% ниже показателей годичной давности), а второй категории — до 40 руб. (снижение на 31,9%).

Ранее эксперт Дмитрий Трепольский предсказал снижение цен на яйца в 2025 году.