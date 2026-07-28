«Рекорд только на Севере». Пенсии жителей Чукотки и НАО превысили 40 тыс., а в целом по РФ — 25,8 тыс.
ТАСС: средняя пенсия в двух регионах России превысила 40 тысяч
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]
В июне 2026 года средний размер пенсионных выплат неработающих жителей России превысил 40 тысяч рублей лишь в двух субъектах РФ. Соответствующие данные опубликовало ТАСС со ссылкой на официальную статистику.
Максимальные показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе — там средняя пенсия составила 40 023 рубля, а также в Чукотском автономном округе с показателем 44 066 рублей.
Для сравнения: общероссийский средний уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан за тот же месяц равен 25 838 рублям.
Ранее сообщалось о том, что с 1 октября военные пенсии в РФ вырастут на 4%.