«Рекорд только на Севере». Пенсии жителей Чукотки и НАО превысили 40 тыс., а в целом по РФ — 25,8 тыс.

В июне 2026 года средний размер пенсионных выплат неработающих жителей России превысил 40 тысяч рублей лишь в двух субъектах РФ. Соответствующие данные опубликовало ТАСС со ссылкой на официальную статистику.

Максимальные показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе — там средняя пенсия составила 40 023 рубля, а также в Чукотском автономном округе с показателем 44 066 рублей.

Для сравнения: общероссийский средний уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан за тот же месяц равен 25 838 рублям.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября военные пенсии в РФ вырастут на 4%.