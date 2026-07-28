Рак ротоглотки вышел на первое место среди опухолей головы и шеи из-за ВПЧ и Эпштейна-Барр

Самым частым злокачественным новообразованием в области головы и шеи сегодня является рак ротоглотки, сообщил ТАСС академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

По словам эксперта, это напрямую связано с широким распространением вируса папилломы человека, а также вируса Эпштейна-Барр.

«Опухоли головы и шеи – это "созвездие" заболеваний, сложных анатомически, функционально и требующих от хирурга множества особых компетенций. В настоящее время рак ротоглотки выходит на первое место. Это связано с распространением вирусных инфекций – вируса папилломы человека и Эпштейна-Барр. Первый влияет на развитие рака ротоглотки, второй – носоглотки», – рассказал он.

Онколог пояснил, что злокачественные процессы могут развиваться в различных зонах: ротовая полость, глотка, гортань, нос, околоносовые пазухи, глазница, а также слюнные и щитовидная железы. Суммарное количество таких случаев сопоставимо с показателями заболеваемости раком молочной железы.

Решетов отметил, что хирургическое лечение опухолей этой локации предъявляет повышенные требования к врачу. Здесь на кону не только жизнь пациента, но и его внешность, органы чувств, дыхательная функция и возможность нормально питаться, ведь болезнь всегда серьезно угрожает качеству жизни человека.

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