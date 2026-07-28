Атака БПЛА на регионы России 27 июля 2026: официальная сводка Минобороны

В понедельник с 8:00 до 20:00 дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 182 украинских БПЛА, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что система ПВО отработала по целям в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Удмуртией. Кроме того, поражение целей фиксировалось над акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской республики и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 27 июля российские силы ПВО уничтожили 276 украинских беспилотников над 18 регионами, Крымом, Краснодарским краем, Татарстаном, Удмуртией, а также над Черным и Азовским морями.