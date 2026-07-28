Онколог Мочалова: некоторые виды рака перешли в разряд хронических заболеваний

Современная онкология совершила качественный скачок, благодаря которому большинство злокачественных новообразований теперь рассматриваются как контролируемые хронические патологии. Это позволяет пациентам сохранять привычный уровень активности на протяжении многих лет, сообщила в интервью «Известиям» доктор медицинских наук, онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова.

Как подчеркнула специалист, решающую роль сыграл отказ от принципа «лечить всех по одному стандарту» в пользу индивидуализированных стратегий. В результате даже такие серьезные диагнозы, как меланома, рак легкого или рак молочной железы, сегодня во многих клинических случаях по прогнозу сопоставимы с сахарным диабетом либо гипертонической болезнью. Пациенту требуется лишь регулярно принимать поддерживающие препараты и в плановом порядке проходить обследования, при этом он способен вести полноценную жизнь, уточнила Мочалова.

Прогресс, по ее оценке, наблюдается сразу в нескольких областях: это инновационные методы ядерной медицины, клеточная CAR-T-терапия, роботизированные хирургические системы, а также симультанные операции, когда в рамках одного наркоза хирурги разных профилей одновременно устраняют несколько проблем. Кроме того, Мочалова подчеркнула значимость поддерживающей и паллиативной помощи, назвав ее незримым базисом онкологической службы. Именно этот компонент, отметила эксперт, дает возможность больным переносить даже агрессивное лечение, продолжая работать и путешествовать.

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