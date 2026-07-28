«Заслуженный отдых». Пенсионерам хотят дать право на бесплатный отдых в санатории
Гриб предложил ввести для пенсионеров бесплатный отдых в санаториях
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]
Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить в России, используя возможности регионов и федеральные субсидии, заявил в интервью РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что у нас иногда санатории в межсезонье не загружены, есть свободные места. Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дня», — заявил Гриб.
В Общественной палате отмечают, что такая мера способна не только оказать финансовую поддержку пожилым людям, но и укрепить их здоровье. При разработке механизма реализации предлагается учитывать специфику каждого региона. Приоритетным правом на получение путевок предлагают наделить жителей северных территорий, Сибири и Дальнего Востока.
«Я думаю, что необходимо вводить поэтапную программу, чтобы каждый регион участвовал в ней за счет федеральных и региональных субсидий», — добавил замсекретаря ОП РФ.
Ранее замсекретаря ОП Гриб предложил дать пенсионерам скидки на все услуги ЖКХ.