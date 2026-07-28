«Ночной удар о камни». Директор баскетбольного «Динамо» разбился на гидроцикле

Утром во вторник, 28 июля, пришла печальная весть о гибели Эдуарда Сандлера – директора и главного тренера владивостокского баскетбольного клуба «Динамо». Как сообщает PRIMPRESS, инцидент произошел минувшей ночью в акватории Владивостока, неподалеку от Водной станции Тихоокеанского флота.

По данным экстренных служб, в ночное время на номер 112 поступил сигнал о том, что на Набережной, 1, гидроцикл столкнулся с дамбой либо наскочил на каменистый участок. Прибывшие на место спасатели констатировали, что водитель плавсредства скончался до приезда медиков.

В УМВД по Приморскому краю подтвердили региональным СМИ личность погибшего. Им оказался Эдуард Михайлович Сандлер, родившийся в 1981 году.

Эдуард Сандлер - известный спортивный функционер Приморья и Сахалинской области. В разные годы Сандлер руководил баскетбольными командами «Спартак-Приморье» и «Восток-65», а также возглавлял профессиональный клуб «Сахалин». На момент трагедии он занимал пост директора и наставника владивостокского «Динамо». В предстоящем сезоне команде под его руководством предстояло дебютировать в сильнейшем дивизионе национального баскетбола – Единой лиге ВТБ.