«Цена продуктовой корзины». Общественник требует поднять МРОТ с 27 до 50 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять не менее 50 тыс. рублей, заявил в интервью ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что МРОТ должен быть не менее 50 тыс. рублей, исходя из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ», — приводит агентство слова Гриба.

Как отмечает спикер, хотя в бюджетной сфере внедрение такого уровня оплаты порой сопряжено с трудностями, для большинства коммерческих структур это вполне реализуемая задача.

«Большинство наших компаний и предприятий могут платить такие деньги. Считаю, что МРОТ в 50 тыс. рублей — это отражение экономической ситуации и стоимости жизни», — добавил он.

В настоящее время федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Согласно прогнозам, в 2027 году его планируется повысить с 29 тыс. до 31 тыс. рублей. Напомним, этот показатель служит базой для расчета социальных пособий и напрямую влияет на размер страховых взносов для предприятий.

Ранее доцент Балынин заявил, что МРОТ превысит 35 тыс. рублей к 2030 году.