Ремонт региональных дорог продолжается в Подольске по нацпроекту

В Подольске в рамках нацпроекта продолжаются ремонтные работы на региональной дорожной сети. Покрытие заменили уже на девяти участках, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели почти на девяти километрах. Для проведения ремонта потребовалось свыше девяти тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Отремонтированы четыре региональные дороги в черте города, участки трех улиц в Климовске, дорога в Дубровицах и подъездная дорога к Молодежному, Малому Толбино и Большому Толбино.

До конца сезона планируется отремонтировать еще три участка региональной дорожной сети. Их протяженность превышает восемь километров.