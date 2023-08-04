Ремонт региональных дорог продолжается в Подольске по нацпроекту
Фото: [Минтранс МО]
В Подольске в рамках нацпроекта продолжаются ремонтные работы на региональной дорожной сети. Покрытие заменили уже на девяти участках, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Работы провели почти на девяти километрах. Для проведения ремонта потребовалось свыше девяти тысяч тонн асфальтобетонной смеси.
Отремонтированы четыре региональные дороги в черте города, участки трех улиц в Климовске, дорога в Дубровицах и подъездная дорога к Молодежному, Малому Толбино и Большому Толбино.
До конца сезона планируется отремонтировать еще три участка региональной дорожной сети. Их протяженность превышает восемь километров.