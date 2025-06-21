РЭО договорился о сотрудничестве с 10 регионами на полях ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ) «Российский экологический оператор» (РЭО) подписал договоры о сотрудничестве с десятью регионами России, среди которых Республика Мордовия, Хабаровский край, а также Тамбовская, Тульская, Новосибирская, Рязанская, Кировская, Ивановская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург.

Кроме того, глава РЭО провела серию рабочих встреч с представителями Омской области и Приморского края. Основной темой переговоров стали проекты, ориентированные на выполнение задач федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и улучшение экологической обстановки в данных регионах.

«Мы активно работаем с регионами над созданием современной системы обращения с отходами. На ПМЭФ мы обсудили планы по возведению новых мощностей, виды помощи и возможности финансирования. Эти шаги необходимы для достижения национальных целей и сокращения объемов захораниваемых отходов. Мы готовы оказать всемерную поддержку в реализации данных начинаний», - отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Сотрудничество РЭО с регионами включает в себя совместную реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе с применением инструментов государственной поддержки и преференциального финансирования от РЭО, а также проектов, направленных на развитие принципов циркулярной экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.