РЭО и представители Совета Федерации обсудили перспективы применения низкотоварной древесины

В частности, РЭО предложил использовать низкотоварную древесину и отходы деревообрабатывающей промышленности для выпуска продукции, обладающей высокой экономической ценностью, стремясь к их максимальному вовлечению в экономику. Об этом заявил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов на совещании в Совете Федерации 3 апреля. В рамках встречи обсуждалась разработка комплексной программы, направленной на развитие отрасли переработки низкотоварной древесины и отходов лесопиления. Организатором мероприятия выступил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова отметила, что организация подготовила техническое задание для региональных программ, направленных на переход к циркулярной экономике. Это позволит регионам утвердить планы по использованию вторичного сырья в производстве до конца 2026 года. Разработка и принятие данных программ предусмотрены федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Без реализации этих мер невозможно достичь целей, установленных указом Президента России №309, а именно: сокращение вдвое объемов захоронения отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее четверти вторичных ресурсов. Особое внимание было уделено значительным объемам неиспользуемых отходов лесной промышленности, в связи с чем на площадке Совета Федерации обсуждались вопросы утилизации низкотоварной древесины и отходов деревообработки.

Низкотоварная древесина определяется как древесина, чьи затраты на заготовку и транспортировку превышают ее рыночную цену. По словам Игоря Забралова, из-за экономической нецелесообразности такая древесина превращается в отход, который либо сжигается, либо разлагается. Согласно федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), это отходы 5 класса опасности, включающие сучья, ветви, отходы корчевания, зеленую массу, отходы раскряжевки и малоценную древесину.

По данным формы 2-ТП, ежегодно в стране образуется около 1,5 млн тонн подобных отходов, из которых 1,2 млн тонн подвергается утилизации. Однако, по мнению экспертов, отходы от лесозаготовок составляют до 43% от общего объема вырубки и зачастую не учитываются. Неиспользованная древесина, остающаяся в лесах, загрязняет окружающую среду, создает благоприятные условия для размножения вредителей и повышает риск возникновения пожаров. Решением данной проблемы является использование древесных отходов для изготовления продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул Игорь Забралов.

Он выделил три основных направления: биоэнергетика (производство пеллет и брикетов из древесной щепы), изготовление строительных материалов (арболит, ДСП, ЦСП, древесно-полимерные композиты, строительные панели и песчано-опилочный бетон), а также получение продукции лесохимии (уголь, скипидар, лаки, канифоль, спирты, эфирные масла и «древесный сахар», пригодный для кормления жвачных животных или переработки в ксилит, сорбит и кормовой белок).

Забралов подчеркнул, что технологические решения для производства всех перечисленных продуктов уже существуют, включая мобильные комплексы.

Важным фактором для развития переработки древесных отходов является обеспечение сбыта готовой продукции, отметил директор по устойчивому развитию РЭО. В этой связи ключевую роль играют органы власти субъектов РФ, которые могут стимулировать спрос на такую продукцию, в том числе посредством экологически ориентированных закупок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1224 от 8 июля 2022 года.

В данном нормативном акте говорится о закупках товаров для государственных и муниципальных нужд с учетом экологических требований.