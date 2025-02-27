РЭО профинансировал завод по переработке полимеров под Челябинском

В целях финансирования строительства комплекса по утилизации пластиковых отходов на территории экопромышленного парка в Челябинской области, «Российский экологический оператор» (РЭО) завершил 27 февраля размещение облигационного займа на сумму 1,8 миллиарда рублей.

По словам генерального директора РЭО, Дениса Буцаева, привлеченные средства будут направлены на финансирование возведения комплекса, предназначенного для переработки пластиковой тары, полученной в результате сортировки ТКО и раздельного сбора, а также для производства высококачественных ПЭТ-хлопьев. Планируемая мощность объекта составляет 13,8 тысяч тонн в год, и данный проект является пилотным. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей предоставляет РЭО.

Соглашение о займе было подписано в 2024 году. Общая сумма выпущенных облигаций составила 1 807 721 100 рублей. Покупателем облигаций РЭО выступил Совкомбанк. Льготное финансирование предоставляется за счет средств, полученных от выпуска облигаций РЭО, с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центрального банка РФ. Субсидия поступает от Министерства природных ресурсов и экологии России в РЭО в форме имущественного взноса в рамках постановления Правительства РФ № 906.

Заместитель председателя правления Совкомбанка, Михаил Автухов, подчеркнул, что банк продолжает активно поддерживать инициативы, направленные на устойчивое развитие и экологическую ответственность. Приобретение облигаций РЭО является важным шагом в реализации инфраструктурных проектов. Средства, полученные от размещения облигаций, позволят создать в Челябинской области современное предприятие по переработке пластика, которое внесет значительный вклад в решение экологических проблем и развитие экономики замкнутого цикла.

Реализацией проекта занимается ООО «Сансара», резидент экопромышленного парка «УРФО», расположенного в городском округе Миасский Челябинской области.

В рамках пилотного проекта будет обеспечена утилизация ПЭТ путем переработки во флексу. Этот материал станет основным компонентом для производства высококачественного пищевого ПЭТФ на заводе «Полиэф» (ПАО «СИБУР Холдинг») в Благовещенске, Республика Башкортостан.

ПАО «СИБУР Холдинг» выступает ключевым партнером, гарантирующим приобретение всего объема производимой продукции на протяжении всего срока реализации проекта.