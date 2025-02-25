РЭО запустит разъяснительные вебинары по РОП

Данные вебинары, нацеленные на представителей бизнес-сообщества, будут охватывать темы, касающиеся РОП, правил отчетности об утилизации продукции и функционирования реестра утилизирующих компаний. Завершение серии запланировано за месяц до наступления крайнего срока подачи отчетности.

Генеральный директор РЭО, Денис Буцаев, подчеркнул: «РЭО инициирует серию вебинаров, всесторонне освещающих вопросы РОП, оформления отчетной документации и реестра утилизаторов. Мы продолжаем активно работать над повышением методической грамотности бизнеса, чтобы компании могли безошибочно составлять документы, своевременно предоставлять отчетность и успешно включаться в реестр утилизаторов. Основная задача – предоставить исчерпывающую информацию и предотвратить возможные административные санкции».

Вплоть до 20 марта онлайн-мероприятия будут организованы практически во всех регионах России. Крайний срок предоставления отчетов об утилизации отходов производства установлен на 15 апреля, до этой даты компаниям необходимо выполнить свои обязательства.

Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО, уточнил: «На вебинарах будет детально рассмотрен механизм РОП, формат и сроки подачи отчетности, а также определен круг лиц, обязанных ее предоставлять. Отдельное внимание будет уделено реестру утилизаторов, разбору типичных ошибок, допускаемых при подаче заявок на включение в него, а также вопросам, актуальным для импортеров, присутствующих в регионе».

Любой заинтересованный представитель бизнеса может принять участие в этих онлайн-встречах. Для этого необходимо обратиться в соответствующие органы власти своего региона, такие как Министерство природных ресурсов, Министерство промышленности и торговли или Министерство экономического развития, чтобы уточнить дату проведения вебинара.