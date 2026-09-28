Подруга устала, мама закатывает глаза: в России становится трендом новая услуга — «поныть» за ₽7 тыс.

Странный, на первый взгляд, рынок услуг сформировался на российских онлайн-площадках. Здесь предлагают выслушать чужое нытье — и берут за это деньги. Ассортимент изучили Финансы Mail, выяснив, какие тарифы назначают исполнители и на что согласны клиенты.

По данным издания, тон задает объявление из Санкт-Петербурга. Услуга подана в виде тарифной сетки. Тариф «Поныть» — 60 минут за ₽5 тыс. «Нытье голосовыми» — до 20 минут голосовых сообщений за ₽1500. «Срочно поныть» — в течение часа, если исполнитель свободен, за ₽7 тыс. «Все достало» — 90 минут за ₽7 тыс. Отдельным пунктом идет опция для повторяющихся историй: «Опять он…» — если это уже десятый разговор про одного и того же человека. Скидок нет. Московское предложение устроено иначе — в более деловой рамке. Здесь указаны опыт работы, возможность срочных заказов и предоплата. Цены ниже петербургских: ₽1 тыс. за 30 минут разговора и ₽2 тыс. за час.

«Автор описывает узнаваемую ситуацию — "Подруга уже перестала отвечать голосовыми? Мама говорит: “Опять про него?” Коллеги при вашем появлении надевают наушники?" — и предлагает решение: час времени, за который она «не закатывает глаза», «не говорит “сама виновата”» и «не перебивает фразой “а вот у меня…”» — корреспондент Финансов Mail ознакомился с одним из объявлений.

По данным издания, обе публикации объединяет одна деталь: их авторы подчеркнуто отстраняются от психотерапии. При этом одна из исполнительниц все же упоминает, что у нее есть диплом психолога-консультанта.

Финансы Mail разобрались, почему такие услуги набирают обороты. Специалисты называют несколько причин.

Во-первых, в городах растет число людей, живущих в одиночестве, — и потребность в простом человеческом разговоре становится острее.

Во-вторых, классическая психотерапия остается дорогим удовольствием, доступным не всем, а беседа «по-соседски» выглядит куда проще и понятнее.

В-третьих, для некоторых исполнителей это превращается в дополнительный, а порой и основной источник дохода — особенно если человек хорошо умеет общаться, но профильного психологического образования не имеет.

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