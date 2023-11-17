Ресторан на берегу озера построят в Одинцово

В Одинцово появится ресторан на берегу озера, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Заведение построят на территории парка Малевича. Завершение работ запланировано на 2025 год.

В здании будет два этажа. Общая площадь ресторана превысит две тысячи квадратных метров.

Заведение рассчитано на 264 посадочных места. Внутри помещение разделят на несколько зон — основной обеденный зал на 118 мест, банкетный зал на 130 мест, а также два VIP-зала на восемь мест каждый.

Ресторан будет работать с полудня до полуночи. В заведении планируется готовить до 5,7 тысячи блюд в сутки.