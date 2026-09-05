Российский геймер сорвал злость на флаге России из-за блокировки игр

В Самаре 12-летний школьник попал на учет в полиции после того, как на видео надругался над государственным флагом России. Инцидент, снятый приятелем ради популярности в соцсетях, привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая назвала причину поступка — обиду на блокировку компьютерных игр. Об этом пишет Lenta.ru .

Поводом для скандального ролика стала не политика, а детская досада. Как выяснила Екатерина Мизулина, подросток сорвал злость на триколоре после того, как ему запретили доступ к любимым играм. Кадры, где мальчик с остервенением бьет полотнище о землю, попали в Сеть благодаря его другу, который рассчитывал собрать просмотры и лайки.

Публикация вызвала быструю реакцию правоохранителей. Юного нарушителя поставили на профилактический учет, а его родителям, по словам Мизулиной, теперь грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание. Глава Лиги безопасного интернета также отметила, что инцидент демонстрирует, как легко подростковые эмоции перерастают в противоправные действия, особенно в погоне за вниманием в цифровой среде.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту осквернения государственного символа. В соцсетях видео уже удалено, но обсуждение случившегося продолжается — многие пользователи указывают на необходимость усиления воспитательной работы с детьми и контроля за контентом, который они потребляют.