«Ресурс» озвучил инициативу по выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу

Ассоциация «Ресурс», учрежденная Российским экологическим оператором для продвижения экономики замкнутого цикла, обратилась в Корпорацию МСП с инициативой о предоставлении льготных займов предприятиям малого и среднего бизнеса, занятым в сфере переработки отходов.

Исполнительный директор ассоциации Валерия Гулимова подчеркнула, что малые и средние предприятия (МСП), занимающиеся переработкой вторсырья, остались вне системы государственной поддержки, несмотря на то, что эксперты и предприниматели сходятся во мнении о нерентабельности работы крупных компаний с небольшими объемами отходов в отдаленных регионах. Она отметила, что именно малые предприятия способны эффективно собирать и перерабатывать такие отходы, и поэтому нуждаются в поддержке. «Ресурс» направил в Корпорацию МСП предложение о включении МСП в программу льготного кредитования, которое поддержано многими регионами и было вынесено на комиссию Госсовета.

Ассоциация провела анализ возможных мер поддержки, включая не только льготные кредиты, но и льготные налоговые ставки с присвоением статуса социального предприятия.

Гулимова добавила, что малый и средний бизнес является важной основой для устойчивой системы переработки. Даже минимальная государственная поддержка позволит вывести компании из тени, создать новые предприятия для молодых предпринимателей, ветеранов СВО и других категорий граждан. Включение переработки в льготную программу крайне важно для построения экономики замкнутого цикла и оздоровления отрасли.

Перезапуск обновленной программы льготного кредитования МСП запланирован на март и рассчитан на 2025−2030 годы. Программа, реализуемая в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», охватывает обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, туризм, информационные технологии и научно-техническую сферу.