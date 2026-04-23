РЭЦ в седьмой раз проведет фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Китае

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) проведет фестиваль-ярмарку под национальным брендом «Сделано в России» в Харбине. Мероприятие пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ) параллельно с X Российско-китайским ЭКСПО.

Официальное открытие запланировано на 18 мая, однако фестиваль начнет работу уже 17 мая. В церемонии примут участие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и высокопоставленные китайские гости.

Мероприятие проводится в Харбине третий год подряд. Всего в Китае за последние годы РЭЦ организовал шесть фестивалей-ярмарок «Сделано в России». Первая из них прошла в 2024 году, накануне китайского Нового года, в Шэньяне и Даляне, вторая – в Харбине в мае, третье – в Чэнду в ноябре. В 2025 году фестиваль состоялся в Шэньяне, Харбине и Пекине.

Посетителей ждет масштабная экспозиция, в рамках которой более 100 российских производителей АПК, косметики, товаров народного потребления, ювелирной продукции представят свои товары. В ассортименте – продукты питания, напитки, биологически активные добавки, украшения и сувениры. Помимо товаров представители туристического направления и онлайн-обучения более чем из 40 регионов страны представят гостям свои услуги.

Для посетителей организуют дегустационную зону, где гости ярмарки смогут попробовать блюда из камчатского краба, а российские шеф-повара будут прямо на площадке готовить блины и сырники. Заказать продукцию можно через национальный магазин «Сделано в России» и на ведущих маркетплейсах Китая. Популярные китайские блогеры проведут стримы с площадки фестиваля, в ходе которых миллионы жителей страны познакомятся с произведенными в России товарами.

Кроме того, Группа РЭЦ примет участие в деловой программе Российско-китайского ЭКСПО и будет представлена на территории экспозиции РФ с зоной b2b-переговоров и студией информационного партнера «Спутник». В рамках деловых встреч компании из России и Китая обсудят совместные проекты и перспективы поставок отечественной продукции в КНР.

Подать заявку на участие в фестивалях-ярмарках российские экспортеры могут на сайте программы «Сделано в России», где размещен календарь зарубежных мероприятий, проводимых при поддержке РЭЦ.