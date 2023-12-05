Reuters: доходы украинского концерна «Мотор Сич» упали почти наполовину после потери России в качестве клиента

Украинский концерн «Мотор Сич», производящий авиационные двигатели и промышленные газотурбинные установки, не может похвастаться привлечением новых партнеров на Западе после потери России в качестве крупнейшего клиента, пишет Reuters.

Почти год генеральный директор предприятия Алексей Никифоров добивался встреч с американскими оборонными подрядчиками, такими как Lockheed Martin и RTX, на авиасалонах и правительственных мероприятиях. Однако те не спешат заключать конкретные соглашения.

Украинские компании должны доказать, что смогут вести бизнес по западным правилам, при этом коррупционные скандалы вокруг оборонной промышленности Украины являются «плохим багажом».

Как отметил член правления «Мотор Сич» Сергей Корж, с февраля 2022 года доходы компании упали на 40%.

Основные производственные мощности «Мотор Сич» расположены в Запорожье и как объект военной инфраструктуры подвергались российским ракетным ударам. Поэтому до окончания конфликта потенциальные западные партнеры не станут сотрудничать с украинским концерном.