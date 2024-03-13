Reuters: мир может столкнуться с финансовым кризисом из-за исков РФ к Euroclear

Ответные меры РФ на экспроприацию активов Центробанка РФ со стороны ЕК создают риск банкротства Euroclear – главной площадки Бельгии для депозитария ценных бумаг. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника из Европы.

Эксперты выражают мнение, что банкротство Euroclear может значительно подорвать финансовую стабильность ЕС и даже стать причиной для глобального кризиса.

Источник агентства заявил, что даже если ЕС конфискует активы РФ, большая часть этих денег останется у Euroclear для того, чтобы удержать ее на плаву. Предполагается, что российский Центробанк может предпринять юридические шаги к конфискации активы площадки в таких юрисдикциях, как РФ, Дубай и Гонконг. Кроме того, ЕС придется готовиться к потенциальным рискам от банков Запада, также рискующих утратить свои активы, добавил он.

Эксперты информагентства отметили, что если Euroclear утратит ликвидность, ЦБ Бельгии может изъять его лицензию, что непременно скажется на мировой финансовой системе, потому что через площадку управляются капиталы на сумму до €37 триллионов.