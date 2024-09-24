Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 3,4 млрд рублей за счет таможенных льгот

Резиденты пяти ОЭЗ региона с 2022 года сэкономили почти три с половиной миллиарда рублей благодаря нулевой ставке таможенной пошлины, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Нулевая ставка применима к товарам, которые резиденты импортируют для собственного производства. Также она распространяется на продукцию резидентов, которая вывозится за рубеж.

Сейчас число резидентов ОЭЗ региона составляет 218 предприятий. Среди них и иностранные компании.

Четыре из пяти ОЭЗ региона были признаны одними из лучших по оценке эффективности от Минэкономразвития России.